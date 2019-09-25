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Школу закрыли в Краснодарском крае из-за угрозы обрушения

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В станице Тбилисской Тбилисского района Краснодарского края временно закрыта школа № 2 из-за угрозы частичного обрушения. На несущих стенах и межпотолочных перекрытиях образовались трещины. Детей отправили на внеочередные каникулы, после которых они приступят к учебе в соседней школе.

В здании работают эксперты, оценивают техническое состояние здания, грунтов. Пока основной причиной повреждения здания считается подмыв грунтовыми водами, что вызвало нарушение целостности восточного крыла здания, хотя фундамент там целый. Школа 1965 года постройки в станице Тбилисской считается одной из самых лучших, отмечает ИА KrasnodarMedia.

Как сообщалось 5 сентября, работу гимназии № 88 в Омске, где кусок штукатурки упал на ученицу 10-го класса, приостановили на два дня для проведения ремонта. У девочки диагностировали ушиб тканей. Возбуждено уголовное дело.

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