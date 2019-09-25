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Зеленский заявил об идущей на Украине войне

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в среду, 25 сентября, заявил, что пока в стране идет война, никто не может чувствовать себя в безопасности. По его словам, в современном мире больше не существует «чужой войны», передает «112 Украина».

«Никто из вас не может чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе. Роковой может стать мысль, что вас это всё не касается и никогда не коснется», — цитирует Зеленского RT.

По словам украинского лидера, нельзя «мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, даже мелочи».

«Потому что именно так закладывался фундамент для двух мировых войн и ценой невнимательности, ценой молчания, бездействия или нежелания уступать собственным амбициям стали десятки миллионов человеческих жизней», — заключил он.

Зеленский также назвал своей первоначальной задачей, как главы государства, завершение войны, возвращение всех оккупированных украинских территорий и господство мира.

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