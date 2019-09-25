Из-за обстрела силовиков в Донецке произошел крупный пожар

На западе Донецка из-за обстрела силовиков загорелся алюминиевый завод и поврежден жилой дом, сообщили в народной милиции самопровозглашенной Донецкой республики. Сотрудники МЧС эвакуируют людей из опасной зоны. По информации ведомства, задействовано 23 единицы техники, работают 93 человека. Развернут передвижной командный пункт. Въезд в Куйбышевский район ограничен, общественный транспорт не ходит. В среду утром украинские силовики выпустили по окраинам Донецка более 50 снарядов. Как заявили в народной милиции самопровозглашенной республики, под обстрел попали два служебных автомобиля, но никто не пострадал.