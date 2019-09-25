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В ФРГ опровергли выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В министерстве иностранных дел Германии опровергли факт выдачи виз гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившим российские паспорта. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «РИА Новости».

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«Заявления, согласно которым правительство ФРГ не делает различий между российскими паспортами и теми, которые выдаются в Донецке и Луганске, не соответствуют правде. Правительству ФРГ не известно ни об одном случае, чтобы в выданный на основе этого указа паспорт была бы поставлена виза», — заявил представитель ведомства Райнер Бройль.

Накануне в СМИ появилась информация, что Германия выдала визы гражданам ДНР и ЛНР, получившим российские паспорта в упрощенном порядке. Это возмутило депутата Свободной демократической партии Ренату Альт. По ее мнению, немецкие власти должны делать различия между обычными российскими паспортами и документами, выданными жителям Донбасса.

15 августа сообщалось, что МВД России приняло более 60 тыс. заявлений на получение гражданства от жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке, жители республик начали 14 июня.

9 августа сообщалось о планах Евросоюза создать рекомендации по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. В пресс-службе Министерства иностранных дел России тогда сообщили, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при наличии последнего.

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