В ФРГ опровергли выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами

В министерстве иностранных дел Германии опровергли факт выдачи виз гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившим российские паспорта. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Заявления, согласно которым правительство ФРГ не делает различий между российскими паспортами и теми, которые выдаются в Донецке и Луганске, не соответствуют правде. Правительству ФРГ не известно ни об одном случае, чтобы в выданный на основе этого указа паспорт была бы поставлена виза», — заявил представитель ведомства Райнер Бройль.

Накануне в СМИ появилась информация, что Германия выдала визы гражданам ДНР и ЛНР, получившим российские паспорта в упрощенном порядке. Это возмутило депутата Свободной демократической партии Ренату Альт. По ее мнению, немецкие власти должны делать различия между обычными российскими паспортами и документами, выданными жителям Донбасса.

15 августа сообщалось, что МВД России приняло более 60 тыс. заявлений на получение гражданства от жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Получать российские паспорта, оформленные в упрощенном порядке, жители республик начали 14 июня.

9 августа сообщалось о планах Евросоюза создать рекомендации по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. В пресс-службе Министерства иностранных дел России тогда сообщили, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при наличии последнего.