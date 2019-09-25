Совфед одобрил введение акцизов на электронные сигареты

Совет Федерации поддержал законопроект о введении акцизов на электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и устройства для нагревания табака. Об этом 25 сентября пишет RNS.

Согласно тексту документа, направленного на рассмотрение в Совфед, в 2020 году акциз на ЭСДН и устройства для нагревания табака составит 50 рублей за штуку, в 2021-м — 52 рубля, в 2022-м — 54 рубля. Кроме того, акциз на жидкости для ЭСДН в 2020 году будет 13 рублей за 1 мл, в 2021-м — 14 рублей, в 2022-м — 15 рублей.

Правительство России внесло законопроект на рассмотрение в Госдуму 9 июля.

Министерство здравоохранения России анонсировало введение акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости 13 сентября. Глава ведомства Вероника Скворцова напомнила о поручении премьер-министра России Дмитрия Медведева приравнять электронные сигареты к обычным, чтобы на них распространялись соответствующие ограничения.