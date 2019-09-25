Осужденный за кражу картины Куинджи обжалует приговор

Россиянин Денис Чуприков, которого приговорили к трем годам лишения свободы за кражу картины Куинджи «Ай Петри. Крым» из Третьяковской галереи, собирается обжаловать решение суда. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает ТАСС.

«Я доволен приговором. Хотелось бы срок поменьше, поэтому буду обжаловать», — отметил он. Эту информацию подтвердила и его адвокат Светлана Горбунова.

Ранее 25 сентября суд признал Чуприкова виновным в краже картины Куинджи и приговорил к трем годам лишения свободы. Чуприков будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Обвинение в ходе прений просило о наказании в виде четырех лет колонии. Среди аргументов был в том числе особо дерзкий характер преступления: картина была похищена в дневное время, на глазах у многих посетителей, а злоумышленник даже не попытался скрыть свое лицо от камер видеонаблюдения.

Сам Чуприков признал вину и объяснил свой поступок желанием «хайпануть». Он рассказал, что хотел на следующий день вернуть похищенное на место, и отметил, что если бы кто-нибудь попытался его остановить или спросил, куда он несет картину, он бы тут же отдал полотно.

Инцидент произошел 27 января. Посетитель Третьяковской галереи снял со стены картину Куинджи, зашел за демонстрационный стенд, достал полотно из рамы и скрылся. Мужчину задержали на следующий день, а полотно нашли на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.

Следствие установило, что мужчина действовал в одиночку. С подозреваемым были проведены две психиатрические экспертизы, оба раза его признали вменяемым. Было возбуждено уголовное дело о хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ).