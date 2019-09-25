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Экспорт древесины в Красноярском крае вырос почти на треть

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Древесина из Красноярского края экспортируется в 36 стран планеты, сообщили в Россельхознадзоре. При этом более 90% леса поставляется в Китай. Около 5% лесной продукции приобретают Беларусь, Казахстан и Киргизия, а 0,5% древесины увозят в страны Евросоюза.

С начала этого года объем заготовленной в регионе древесины превысил 6 млн кубометров. По сравнению с показателями 2018-го объем проданного за границу леса увеличился на 30%. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

По данным на август, ущерб от пожаров в лесных массивах Красноярского края составляет по меньшей мере 1,5–2 млрд рублей. Такие цифры привел министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

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