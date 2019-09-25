Правительство одобрило идею убрать клетки из залов суда

Правительство России одобрило сенаторский законопроект о запрете на использование металлических клеток в залах судебных заседаний. Об этом 25 сентября пишет ТАСС.

Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила, что теперь предстоит «непростой путь» в Госдуме, где есть много противников этого законопроекта, однако сенаторы намерены «твердо двигаться по этому пути», отмечает телеканал «360». В поддержку законопроекта выступил также председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, которого сенаторы в среду, 25 сентября, назначили на эту должность на новый срок.

Как заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, законопроект доработают в финансово-экономической части.

Законопроект об отмене клеток в судах был внесен в Госдуму еще в 2018 году. Авторы инициативы утверждали, что решетка ограничивает возможность подсудимого получать правовую помощь и эффективно участвовать в судебном процессе, а также вызывает негативную реакцию со стороны общества, пишет НСН. В феврале 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил инициативу и поручил кабмину проработать этот вопрос. Проект был поддержан в июне в Верховном суде РФ.

В ближайшее время законопроект рассмотрят в Госдуме. Как заявил в июне председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, Госдума не отказывается от законопроекта, однако он нуждается в доработке, уточняет «Федеральное агентство новостей».