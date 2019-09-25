Два подростка пострадали в ДТП с мопедом в Томской области

Автомобиль врезался в мопед с двумя подростками в Томской области. Несовершеннолетние госпитализированы с различными травмами.

Авария произошла в деревне Тахтамышево. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai при выезде на перекресток равнозначных дорог не предоставил преимущество мопеду, которым управлял подросток 2005 года рождения. В результате водитель мопеда, а также его пассажир получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Томск».

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов ищут очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области водитель автомобиля «ВАЗ» уснул за рулем и допустил столкновение с автомобилем медицинской службы. Пострадал один человек.