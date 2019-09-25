Мужчина погиб при нападении быка в Башкортостане

Житель Башкортостана погиб в результате несчастного случая во время выпаса животных. На мужчину напал бык.

Трагедия произошла в Баймакском районе. По предварительным данным, 67-летний мужчина выгонял быка на выпас, когда разъяренное животное на него напало. В результате житель республики погиб, сообщает «МедиаКорСеть».

В правоохранительных органах уточнили, что на теле мужчины были обнаружены многочисленные раны от рогов. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае тигр напал на охотников, которые приблизились к месту, где хищник ел добычу. Животное пришлось застрелить, один из охотников погиб.