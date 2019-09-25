Прямой эфир

Мужчина погиб при нападении быка в Башкортостане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Башкортостана погиб в результате несчастного случая во время выпаса животных. На мужчину напал бык.

Трагедия произошла в Баймакском районе. По предварительным данным, 67-летний мужчина выгонял быка на выпас, когда разъяренное животное на него напало. В результате житель республики погиб, сообщает «МедиаКорСеть».

В правоохранительных органах уточнили, что на теле мужчины были обнаружены многочисленные раны от рогов. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае тигр напал на охотников, которые приблизились к месту, где хищник ел добычу. Животное пришлось застрелить, один из охотников погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму волки напали на трех человек
На Сахалине застрелили убившего сторожа медведя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019