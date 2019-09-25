США расширили санкции против Ирана

Власти США добавили в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая. Об этом в среду, 25 сентября, рассказали в Управлении по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Уточняется, что санкции, в частности, были введены против компаний China Concord Petroleum, из нефтедобывающей сферы и судоходной Cosco Shipping Tanker. Кроме того, под ограничительные меры попала Kunlun Holding Company, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, пишет ТАСС.

20 сентября стало известно о введении Штатами новых санкций против Национального банка Ирана в связи с атаками 14 сентября на саудовские нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco, в которых Вашингтон обвиняет Тегеран. Исламская республика, в свою очередь, отвергает обвинения.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, новые ограничительные меры — самые высокие по уровню, из когда-либо наложенных на эту страну.

Американский лидер подчеркнул, что есть множество вариантов давления на Иран, в том числе и «крайние меры». Он уточнил, что понимает под ними войну, но заверил, что о таком развитии событий речи на данный момент не идет.

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, санкционная политика США потерпела неудачу, и Вашингтону пора это понять.

Мусави также подчеркнул, что новые санкции Белого дома не представляют собой ничего нового — это лишь «старые санкции в новом виде». По его словам, США более не являются единственной экономической сверхдержавой в мире. Официальный представитель МИД Ирана призвал мировое сообщество переосмыслить торгово-экономический порядок, где воздействие «враждебных действий» США на свободную международную торговлю сократилось бы до минимума.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.