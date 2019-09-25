В Ростовской области на спортобъекты направили 1,5 млрд рублей

В Ростовской области в 2019 году на обеспечение работы спортивных сооружений направили около 1,5 млрд рублей. Цифры озвучили на заседании регионального правительства.

Как стало известно, финансирование спортивных мероприятий в регионе увеличили в 6,5 раза — до 163 млн рублей. Объем субсидий на приобретение оборудования вырос в 8,5 раза и достиг 164 млн рублей, пишет RostovGazeta.

Около 100 млн рублей направили на покупку автобусов для учеников спортивных школ. За три года планируется закупить 40 единиц транспорта.

В ходе заседания правительства глава региона Василий Голубев поручил продолжить работу в данном направлении и обратил внимание на необходимость постоянного контроля за состоянием спортплощадок.