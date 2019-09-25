Месячник по гражданской обороне пройдет в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с 1 октября стартует месячник по профилактике чрезвычайных ситуаций (ЧС) и информировании жителей о правилах безопасности. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мероприятие стартует со всероссийской штабной проверки по гражданской обороне. Она пройдет 1 октября во всех муниципалитетах Свердловской области. Затем в Нижнем Тагиле состоятся совместные учения с участием отдела гражданской защиты населения, администраций районов, спасателей, центра защиты населения и ЕДДС, пишет «ТагилСити.ру».

В течение месяца будут проходить смотры готовности нештатных аварийно-спасательных формирований. Горожанам раздадут листовки и памятки о правилах поведения при возникновении ЧС.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле стартовали курсы по безопасности в лесу. Благотворительный проект организовал поисковый отряд «Скорпион».