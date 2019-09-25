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Треть кроссовок на российском рынке оказалась подделкой

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Каждая третья проданная пара кроссовок является поддельной. Как пишет 25 сентября «Коммерсант» со ссылкой на Brandmonitor, оборот фейковой спортивной обуви в России достиг 77 млрд рублей, что составляет 33% от всего рынка кроссовок страны.

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По данным издания, в среднем фейковую пару кроссовок можно приобрести за 2-2,5 тыс. рублей, оригинальную — за 4-5 тыс. рублей.

Как правило, подделки покупают молодые люди до 24 лет. Так, 68% опрошенных заявили, что подлинность купленной пары им не важна, а 38% признались, что намеренно покупают фейк, в том числе из-за нехватки средств на оригинал.

Однако предпочтение контрафакту отдают четверть россиян каждой возрастной категории.

В то же время, треть россиян приобретают контрафакт по незнанию, имея при этом средства на подлинную пару, заявила гендиректор компании «ДжамильКо», эксклюзивного дистрибутора New Balance и Timberland в России Кира Балашова.

Самыми часто подделываемыми брендами в люксовом сегменте являются Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga и Yeezy Boost. Много копий есть и у моделей известных спортивных брендов, таких как Adidas, Nike, Reebok, New Balance.

Ранее в июле эксперты пришли к выводу, что в России годовой оборот контрафактных люксовых товаров превышает легальный сегмент рынка почти на 13%. Сбывают контрафакт в торговых центрах, на вещевых рынках, а также через интернет-площадки. Наиболее часто подделывают футболки, кроссовки, джинсы и сумки.

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