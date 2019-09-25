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В ДНР организовали спецрейсы в Россию для получения паспортов

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Министерство транспорта самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) организовало специальные рейсы из Горловки в Покровское и Матвеев Курган в Ростовской области, где находятся пункты выдачи российских паспортов. Об этом в среду, 25 сентября, рассказали в пресс-службе ведомства, передает портал ForPost.

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В российский регион из Горловки можно будет ездить по вторникам, средам и четвергам в 5.30 утра. Маршрут автобусов будет пролегать через населенные пункты Енакиево, Ждановку и Кировское, уточняет «Федеральное агентство новостей».

По словам замглавы миграционной службы ДНР Игоря Скребова, в Матвеевом Кургане около месяца назад начал работу второй пункт выдачи российских паспортов в Ростовской области. За день оба пункта могут обслужить около 400 человек, сообщает сайт kp.ru.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. Он подчеркнул, что такой шаг был предпринят исходя из гуманитарных соображений и направлен на защиту прав жителей Донбасса.

По словам главы государства, вопрос носит гуманитарный характер, и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву.

Киев заявил в ответ, что отказывается признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР. Комментируя решение России, Евросоюз подчеркнул, что возможность введения санкций против Москвы в связи с выдачей паспортов не рассматривается. Германия выдала визы гражданам ДНР и ЛНР, получивших российские паспорта.

12 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что перед республикой стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.

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