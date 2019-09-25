Улица Чадаева в Пензе станет шестиполосной после реконструкции

В Пензе улица Чадаева станет шестиполосной после реконструкции, запланированной на 2020 год. Сейчас проект работ отправлен на экспертизу, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как пояснил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов, заключение планируется получить в ноябре этого года, затем проект направят на включение в одну из федеральных программ, пишет ИА «Пенза-пресс».

По словам чиновника, первый этап проекта пройдет на участке от Большого Сурского моста до улицы Дружбы. Он включает в себя расширение проезжей части до шести полос, обустройство тротуаров и велодорожек, реконструкцию троллейбусных линий и освещения, строительство ливневки с очистными сооружениями.

Второй этап – участок от улицы Дружбы до примыкания к трассе М-5 «Урал». Его реализация предусматривает обустройство четырех полос, тротуаров, велодорожек, ливневки и освещения.