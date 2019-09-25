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Около 1,4 тыс. поселков в Башкирии не обеспечены магазинами

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В Башкортостане уделят особое внимание созданию торгового обслуживания в труднодоступных населенных пунктах. На текущий момент около 1,4 тыс. поселков в республике не имеют собственных магазинов.

О ситуации сообщил и.о. председателя Госкомторговли Алексей Гусев. По его словам, потребность в торговой точке для каждого населенного пункта определяют исходя из числености населения. К примеру, для поселка с населением менее 500 человек необходим торговый объект площадью до 50 кв. м. При населении свыше 1000 человек речь идет о магазине площадью не менее 70 кв. м. Об этом пишет ИА «Башинформ».

Оптимальным форматом торговли для малых населенных пунктов Гусев назвал нестационарные киоски, для более крупных поселков предлагают устраивать минимагазины.

На текущий момент некоторые муниципалитеты решают проблемы доступности продуктов с помощью автолавок.

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