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Банку с золотом на 2,8 млн рублей нашли у жителя Чукотки

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Фото: 87.мвд.рф
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Полиция на Чукотке нашла у жителя города Билибино банку с золотом на сумму 2,8 млн рублей. Мужчину задержали, сообщило управление МВД РФ по региону.

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У 46-летнего мужчины изъяли стеклянную банку объемом 580 мл с похожим на драгоценный металл содержимым. Общий вес находки составил около 1,33 кг, уточняет сайт kp.ru.

Результаты экспертизы показали, что в банке находилось природное рассыпное шлиховое и рудное золото с содержанием в составе химически чистого золота и серебра весом 917 г и 106 г соответственно.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, пишет сайт aif.ru. Мужчине грозит штраф до 500 тыс. рублей.

4 февраля сообщалось, что по итогам 2018 года на Колыме сотрудники УФСБ изъяли из незаконного оборота более 30 кг драгоценного металла на общую сумму более 75 млн рублей.

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