Тела двух человек обнаружили в сгоревшем доме в Новгородской области

В поселке Демянск Новгородской области при пожаре в частном доме были обнаружены тела двух человек. Об этом ИА FlashNord сообщили в СК СКР по региону.

Утром в среду, 25 сентября, в экстренные службы поступила информация о возгорании частного жилого дома. Прибывшие на место пожарные в ходе тушения обнаружили тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

24 сентября произошел пожар в частном жилом доме в Башкирии. Погибли двое мужчин 1963 и 1966 годов рождения.