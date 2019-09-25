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Найденного в квартире медведя перевезли из Мурманска в Тверскую область

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Медвежонка, которого обнаружили в квартире в заброшенном здании в Мурманске, перевезли в Тверскую область. Животное истощено и весит меньше нормы.

Детеныша обнаружили полицейские. Медвежонок находился в одном из заброшенных зданий в Первомайском округе. В ходе осмотра специалисты из местного приюта для животных обнаружили, что ошейник туго стягивал шею зверя, что говорило о длительном заточении медвежонка. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Ветеринары пришли к выводу, что медвежонку 6–7 месяцев. Заболеваний у животного не обнаружено, однако при сильном истощении детеныш весит 19 кг. Мужчина, который присматривал за зверем, кормил его хлебом и водой, изредка давая молоко. Такое питание не подходит для молодого хищника, уверены специалисты.

Найденыша перевезли в центр спасения медвежат-сирот, который находится в деревне Бубоницы в Тверской области. Животное обеспечат необходимым уходом.

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