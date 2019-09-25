Предупреждение об ураганном ветре объявлено на северных Курилах

Сильный ветер с порывами до 33 м/с ожидается на территории Северо-Курильского района 26 сентября. В администрацию и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию.

Прохождение циклона находится под контролем ГУ МЧС России по Сахалинской области, сообщает ИА SakhalinMedia. Приведены в готовность ресурсы для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений. Спасатели рекомендуют местным жителям без острой необходимости не выезжать за пределы населённого пункта.

В состав Северо-Курильского района и городского округа входят острова Большой Курильской гряды: Атласова, Шумшу, Парамушир, Анциферова, Маканруши, Онекотан, Харимкотан, Чиринкотан, Экарма, Шиашкотан, Райкоке, Матуа, Расшуа, Ушишир, Кетой.