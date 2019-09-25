Названы самые популярные пикапы в России в 2019 году

За восемь месяцев 2019 года в России было продано 6126 новых пикапов, что на 10,5% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом 25 сентября пишет «Автостат».

Лидером по итогам января-августа стал «УАЗ Пикап»: 2045 проданных машин. Второе место в рейтинге занимает Toyota Hilux с результатом 1847 экземпляров. На третьем месте находится Mitsubishi L200 — 1163 автомобиля.

В топ-5 самых продаваемых пикапов на российском рынке по итогам восьми месяцев 2019 года входят также Volkswagen Amarok (405 ед.) и Mercedes-Benz X-Class (195 ед.).

27 августа сообщалось, что средний возраст автовладельца в России составляет 37 лет.