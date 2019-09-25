Количество мест дополнительного образования увеличат в Тверской области

Новые места дополнительного образования появятся в Тверской области. На реализацию проекта направят 84,5 млн рублей.

Новые места создадут в 61 образовательной организации региона. Работа проводится в рамках национального проекта «Образование». До 2021 года в Тверской области создадут более 9,4 тыс. мест для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

В качестве приоритетных названы технические, спортивные и естественнонаучные профили. Кроме того, в учреждениях планируют развивать художественное и краеведческое направления. Возможность получить дополнительное образование появится у детей во всех муниципалитетах.

На данный момент в сфере дополнительного образования работают 172 учреждения, также занятия проводятся в общеобразовательных учреждениях. В сфере допобразования занимаются более 80 тыс. детей.