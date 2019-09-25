В Peugeot Boxer добавили электровелосипед и каноэ

Французский автопроизводитель Peugeot представил концептуальный микроавтобус Boxer для дальних путешествий. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль получил модернизированную подвеску с увеличенным на 30 и 50 мм дорожным просветом спереди и сзади соответственно. Также машину оснастили внедорожными шинами BF Goodrich, пластиковой защитой арок и днища, лестницей, а также дополнительными фарами над лобовым стеклом. Кроме того, на экспедиционном багажнике закреплено каноэ из орехового дерева, а на двери багажника — электрический велосипед.

В салоне предусмотрены столики, отсеки для хранения инвентаря, кухня, душевая кабина и три спальных места. В оформлении интерьера использованы переработанный пластик и искусственная замша.

Концептуальный Peugeot Boxer оснащен 165-сильным дизельным двигателем, полным приводом и шестиступенчатой механической коробкой передач.

23 сентября сообщалось, что в Калуге начнут выпускать полноприводные автомобили Peugeot и Citroen.