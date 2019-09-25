Прямой эфир

В Росстате назвали прогнозом данные о сентябрьских увольнениях

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Данные Росстата о возможных увольнениях 51,6 тыс. человек, обнародованные ранее в среду, являются прогнозными, а не планируемыми, и составляют менее 0,1% работающих граждан. Об этом заявили журналистам в пресс-службе Росстата, передает ТАСС 25 сентября.

Из штата вон: до конца сентября работы могут лишиться почти 52 тыс. человек
Запланированные сокращения — минимальные с 2016 года

В ведомстве добавили, что информация о возможных увольнениях — только прогноз, поскольку не все предприятия прибегают к увольнениям.

«В этой связи корректно анализировать уже случившиеся увольнения», — приводит агентство слова пресс-службы федеральной организации.

Ранее 25 сентября газета «Известия» со ссылкой на данные статистического ведомства сообщила, до конца этого месяца могут быть уволены до 51,6 тыс. россиян. Речь идет о людях, которые могут потерять рабочее место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Эту информацию работодатели, кроме малого бизнеса, предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения.

В сообщении говорилось, что самые большие сокращения — 12,6 тыс. человек — запланированы в компаниях, которые занимаются обрабатывающим производством. В отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения уволенными могут оказаться 7,7 тыс. человек, а в сфере образования — 5,2 тыс. сотрудников.

Эксперты считают, что планы компаний по увольнениям снизились, но полностью отказаться от этой меры они пока не могут. Реальные масштабы увольнений намного масштабнее статистических, поскольку организации часто расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают работников написать заявление об уходе по собственному желанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
В правительстве высказались о сокращении числа чиновников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019