В Росстате назвали прогнозом данные о сентябрьских увольнениях

Данные Росстата о возможных увольнениях 51,6 тыс. человек, обнародованные ранее в среду, являются прогнозными, а не планируемыми, и составляют менее 0,1% работающих граждан. Об этом заявили журналистам в пресс-службе Росстата, передает ТАСС 25 сентября.

В ведомстве добавили, что информация о возможных увольнениях — только прогноз, поскольку не все предприятия прибегают к увольнениям.

«В этой связи корректно анализировать уже случившиеся увольнения», — приводит агентство слова пресс-службы федеральной организации.

Ранее 25 сентября газета «Известия» со ссылкой на данные статистического ведомства сообщила, до конца этого месяца могут быть уволены до 51,6 тыс. россиян. Речь идет о людях, которые могут потерять рабочее место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Эту информацию работодатели, кроме малого бизнеса, предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения.

В сообщении говорилось, что самые большие сокращения — 12,6 тыс. человек — запланированы в компаниях, которые занимаются обрабатывающим производством. В отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения уволенными могут оказаться 7,7 тыс. человек, а в сфере образования — 5,2 тыс. сотрудников.

Эксперты считают, что планы компаний по увольнениям снизились, но полностью отказаться от этой меры они пока не могут. Реальные масштабы увольнений намного масштабнее статистических, поскольку организации часто расторгают отношения по соглашению сторон или вынуждают работников написать заявление об уходе по собственному желанию.