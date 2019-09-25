Электронные регулировщики и камеры появятся на улицах Хабаровска

На девяти участках хабаровских магистралей установят 40 светодиодных электронных регулировщиков. Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» закупят 10 видеокамер, с помощью которых специалисты городского научно-производственного центра организации дорожного движения (НПЦОДД) смогут управлять транспортными потоками.

Светодиодные регулировщики будут работать на улице Руднева, 27, на Восточном шоссе в районе улицы Выборгской, а также на перекрестках улиц Ленина–Лермонтова, Павла Морозова – Автобусной, Ленина–Дикопольцева и других, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска. Для безопасности горожан поставят металлические ограждения.

На средства нацпроекта в Хабаровске уложат новое асфальтовое покрытие на 39 улицах. Все работы должны быть завершены до конца октября.