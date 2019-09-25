Более 10 тыс. домов разрушилось и сгорело в Саратовской области

Количество зданий сократилось в Саратовской области на 2,5% за девять лет. Информацию обнародовали специалисты Саратовстата в ходе подготовки к Всероссийской переписи населения.

По данным ведомства, регистраторы должны обойти 430,5 тыс. домов. Пока информация находится в обработке, однако уже выяснилось, что в течение последних девяти лет разрушилось или сгорело больше 10 тыс. домов. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Наибольшее сокращение числа жилых строений отмечается в Аркадакском, Турковском и Озинском районах. Там количество домов сократилось на 8%. При этом, по данным Саратовстата, в некоторых районах отмечается увеличение числа зданий. В Энгельсском и Саратовском районе количество домов увеличилось на 3%, в Балаковском и Новоузенском — на 2%.

На основании проверки информации и регистраторских обходов в регионе сформируют списки адресов домов, которыми будут пользоваться переписчики в ходе Всероссийской переписи населения в 2020 году.