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Главный тренер «Монако» высказался о важности Головина для команды

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Фото: Global Look Press/AlexPress
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Главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим рассказал, как команда дорожит российским полузащитником Александром Головиным. Об этом сообщила пресс-служба клуба 25 сентября.

«Головин перешел к нам из соревнования, которое отличается от Лиги-1. Он постепенно добавляет в игре, это имеет свою значимость для команды. Думаю, у нас много сильных игроков в полузащите, среди них есть Фабрегас, Головин и Адриен. «Монако» ими дорожит», — приводит слова тренера RT.

Александр Головин в седьмом туре чемпионата Франции помог команде обыграть «Ниццу» (3:1), оформив дубль и сделав результативную передачу. Французское издание L'Equipe поставило на обложку 23-летнего футболиста с подписью: «Русская магия», пишет «Спорт-Экспресс».

Сам футболист считает, что победа над принципиальным соперником может стать переломным моментом для «Монако», поскольку «Ницца» перед матчем была в числе лидеров, а «Монако» — внизу турнирной таблицы. Кроме того, отметил Головин, в этом чемпионате у клуба еще не было побед и всей команде «очень хотелось выиграть».

Как напоминает телеканал «360», с 2012 года Александр Головин играл за ЦСКА, а в июле 2018 года перешел в «Монако», контракт с которым рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составила €30 млн и стала рекордной для российских футболистов.

В нынешнем сезоне Головин провел шесть встреч за «Монако», где забил два гола и сделал одну результативную передачу. Сейчас «Монако» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Франции с шестью очками, пишет сайт kp.ru.

Ранее 25 сентября сообщалось, что российский футболист впервые за 25 лет оформил дубль во Франции.

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