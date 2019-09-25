Житель Волгоградской области выплатит 1,2 млн рублей за вырубку 6 деревьев

Суд Урюпинского района Волгоградской области обязал местного жителя выплатить 1,26 млн рублей за вырубку шести деревьев. Об этом сообщает прокуратура региона.

Было установлено, что в ноябре 2018 года местный житель вырубил пять живых дубов и одно сухое дерево на территории памятника природы регионального значения «Черничкин сад». Ущерб оценили в 1,26 млн рублей, напоминает ИА «НовостиВолгограда.ру».

16 апреля 2019 года состоялся суд. «Черного лесоруба» приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 300 тыс. рублей. В сентябре по иску межрайонного прокурора мужчину обязали выплатить всю сумму ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.