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Центр поддержки местных инициатив создадут в Карелии

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Новое государственное учреждение создадут в Карелии. В штат центра поддержки местных инициатив войдут пять человек.

Распоряжение правительства о создании новой структуры подписал глава республики Артур Парфенчиков. В документе указано, что Карельский центр поддержки местных инициатив будет обеспечивать взаимодействие местных жителей с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

До 25 сентября власти должны провести мероприятия в связи с созданием центра. Устав казенного учреждения будет утвержден по согласованию с министерством имущественных и земельных отношений.

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