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Российско-китайский турнир среди заповедников пройдет в Биробиджане

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В Биробиджане 26 сентября пройдут международные соревнования среди сотрудников заповедников «Бастак» (ЕАО) и «Хунхэ» (Китай). В городском парке культуры и отдыха участникам предстоит преодолеть пять испытаний, среди которых полоса препятствий, водная переправа на резиновых лодках, тушение огня и др.

Финансовую поддержку мероприятию оказал Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы России, сообщили ИА ЕАОMedia в заповеднике «Бастак». В китайской и российской команде будет по пять человек.

Победителем профессионального турнира объявят тех, кто наберет больше всех баллов по сумме всех этапов.

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