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Протезы конечностей в Удмуртии начнут чипировать

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В Удмуртской Республике планируют начать чипировать протезы конечностей. Таким образом специалисты смогут отслеживать ход реабилитации пациента, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда соцстраха.

Сейчас проект телеметрии тестируется на бионических протезах одного производителя. В будущем чипы планируют ставить на всех аналогичных средства реабилитации, пишет ИА «Сусанин».

Встроенный чип позволит врачам, специалистам Фонда соцстраха и инженерам удаленно следить за процессом реабилитации пациента.

По данным соцстраха, в Удмуртии за получением различных техсредств реабилитации на учете состоит 14,5 тыс. человек ежегодно. Из них более 1 тыс. человек получают протезы верхних и нижних конечностей, из которых 540 – трудоспособного возраста.

Проект телеметрии, подразумевающей дистанционное наблюдение, запущен в Удмуртии, Башкирии и Иркутской области.

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