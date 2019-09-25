Под Донецком начали эвакуировать жителей из-за пожара на заводе

Спасатели эвакуируют часть жителей одного из поселков в Куйбышевском районе на окраине Донецка из-за пожара на территории бывшего алюминиевого завода. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Уточняется, что возгорание возникло утром в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.

«В связи со сложившейся угрозой населению сотрудниками МЧС проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности, открыты пункты временного размещения... От МЧС ДНР задействовано 23 единицы техники и 93 человека личного состава», — отметил собеседник агентства.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики ранее 25 сентября выпустили по окраинам Донецка более 30 мин и снарядов.

17 июля контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который длится с 2014 года, согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Оно действует с 21 июля. В день вступления соответствующего документа в силу в ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли из гранатомета пригород подконтрольного самопровозглашенной республике города Ясиноватая. С тех пор стороны конфликта периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года. Тогда жители региона отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, а украинские власти начали против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), впоследствии переименованную в операцию объединенных сил (ООС).