Внедрение инноваций не привело к росту безработицы в Москве

Внедрение новых технологий не привело к повышению уровня безработицы в Москве — за последние девять лет он не увеличился. Об этом 25 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин во время дискуссии в рамках XXIII конгресса Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ).

«Мы наблюдаем, как развивается прогресс, внедряются новые технологии, но уровень безработицы ни в стране, ни в Москве не растет. Он на таком же уровне, как и был в 2010 году, — ничтожно мал, зарегистрированная безработица составляет треть процента, максимум — полпроцента», — приводит его слова ТАСС.

Собянин добавил, что за последние несколько лет в столице было создано 1,5 млн новых рабочих мест.

По мнению мэра Москвы, для крупных городов и мегаполисов безработица не является доминирующим фактором при внедрении инноваций. Собянин отметил, что новые информационные технологии являются важным аспектом развития мировых держав.

«Сама возможность внедрения информационных технологий дает колоссальные возможности, но целеполагание и система управления должны быть в основе. Если вы попробуете наложить новые информационные технологии на старую систему управления, у вас может получиться абсурд», — объяснил мэр.

В качестве примера он привел электронные государственные услуги, реализуемые в Москве — если бы цифровизация этого процесса накладывалась на старые управленческие структуры, «ничего бы не получилось».

10 сентября в Минтруде прокомментировали угрозу роста безработицы из-за роботов. В ведомстве заявили о необходимости отслеживать изменения в профессиях с учетом рисков цифровизации и разрабатывать для них современные профстандарты.

В тот же день сообщалось, что «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн россиян. Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю.