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Социальные авиаперевозки организуют в Хабаровском крае

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Авиакомпании, специализирующиеся на рейсах с льготными билетами в пределах регионов Дальнего Востока, получат возможность перейти на международные полеты. Глава государства Владимир Путин поручил подготовить систему преференций.

В Хабаровском крае к данной категории относятся «Аврора» и «Хабаровские авиалинии». При этом у «Авроры» уже есть международные направления. Основная задача, которая стоит перед «Хабавиа», — организовать социальные перевозки внутри региона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства региона.

«Это в том числе пилотный проект, который реализуется в Охотском районе. Сейчас мы рассматриваем возможность распространения такой же схемы на территории всего края, чтобы обеспечить жителям свободное передвижение по региону. Для этого нам необходимо модернизировать флот авиакомпании», — считает заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров.

Президент России Владимир Путин, выступая 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что до 2024 года на Дальнем Востоке реконструируют 40 аэропортов.

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