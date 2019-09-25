Зеленский назвал единственного способного давить на него человека

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, 25 сентября, в ответ на вопрос российских журналистов о том, давил ли на него американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора, что едва ли на него кто-то может давить, так как он является главой независимой Украины.

«На меня давить может только мой сын, которому шесть лет», — цитирует Зеленского телеканал «Звезда».

Вопрос о давлении со стороны Трампа был задан после скандала, разгоревшегося из-за публикаций в The Wall Street Journal о состоявшемся в июле телефонном разговоре с Зеленским, когда президент США якобы пытался заставить Киев начать расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на предоставление Украине финансовой помощи, передает НСН.

Демократы назвали это «нарушением целостности выборов», стали требовать обнародования содержания разговора и пригрозили Трампу импичментом. Американский лидер отрицает обвинения и считает историю сфабрикованной.

Трамп заявил, что Вашингтон получил разрешение от Украины на обнародование стенограммы разговора с Зеленским. По словам американского лидера, будет представлена полная версия беседы «без каких-либо искажений» и все увидят, что общение было дружеским и какое-либо давление отсутствовало, уточняет сайт kp.ru.

Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине — Burisma Group. Когда Байден-старший был вице-президентом в 2016 году, он требовал, чтобы Украина проводила жесткую антикоррупционную политику, а также призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Юрия Луценко, расследовавшего деятельность компании.

25 сентября спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента Трампа. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала начало процедуры импичмента.