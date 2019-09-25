Прямой эфир

Муниципальные округа планируют создать на Ставрополье вместо районов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставропольском крае планируют упразднить все муниципальные районы и создать округа. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в облдуму, сообщает сайт краевого парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что поправки вносятся в соответствии с федеральным законом. «В частности, федеральным законом определен новый вид муниципального образования — муниципальный округ, определены критерии соответствия к городским округам, установлены требования к содержанию наименований муниципальных образований», — приводит текст документа NewsTracker.

Законопроект был внесен губернатором края 19 сентября.

16 сентября стало известно, что Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год. Речь идет о документах, которые касаются сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и других областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Закон о статусе педагогов приняли в Ульяновской области
Автор законопроекта о негосударственных пенсиях пояснил суть поправок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019