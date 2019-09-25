Муниципальные округа планируют создать на Ставрополье вместо районов

В Ставропольском крае планируют упразднить все муниципальные районы и создать округа. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в облдуму, сообщает сайт краевого парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что поправки вносятся в соответствии с федеральным законом. «В частности, федеральным законом определен новый вид муниципального образования — муниципальный округ, определены критерии соответствия к городским округам, установлены требования к содержанию наименований муниципальных образований», — приводит текст документа NewsTracker.

Законопроект был внесен губернатором края 19 сентября.

16 сентября стало известно, что Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год. Речь идет о документах, которые касаются сферы труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здравоохранения и других областей.