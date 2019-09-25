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Карантин объявили в Коктебеле из-за мертвой лисы на набережной

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На территории Коктебеля ввели карантин по бешенству. Причиной стало обнаружение мертвой лисы на местной набережной.

Животное было обнаружено вблизи жилого дома по улице Блока. В связи с опасной ситуацией в поселке указом главы Крыма Сергея Аксенова вводится карантин. Он будет действовать в течение двух месяцев после последнего выявленного случая бешенства. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Неблагополучным пунктом признано пересечение улиц Шершнева, Грина, Победы и Набережной Коктебеля. На время действия карантина вводится запрет на торговлю домашними животными и проведение выставок собак и кошек.

Кроме того, карантин введен в селе Мирном вблизи Симферополя. В частном домовладении была выявлена бешеная кошка.

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