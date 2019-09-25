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Занятые воспитанием детей брянские мамы получат деньги на свое дело

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В Брянской области запустили проект «Мама-предприниматель». Его цель — помочь матерям, занимающимся воспитанием детей, начать собственный бизнес.

Как отмечает интернет-газета «Брянские новости», проект реализуется в ряде регионов России, в числе которых оказалась и Брянская область.

Участницы получают возможность пройти бесплатный курс обучения. Он представляет собой пятидневный тренинг-интенсив с погружением в деловую среду, разработку бизнес-планов и менторскую поддержку.

В заключение курса будет проведен конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит экономическую обоснованность проектов, социальную значимость и оригинальность. Победитель получит грант в размере 100 тыс. рублей.

В 2019 году проект охватит более 60 регионов, к участию в конкурсе привлекут около 1,5 тыс. матерей. В Брянске тренинги начнутся с 30 сентября в бизнес-инкубаторе «Мой бизнес».

Агентство отмечает, что в Брянской области проект реализуется уже второй год. В 2018 году обучение прошли 35 человек.

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