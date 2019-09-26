Поворот на права: таксистов ЕАЭС хотят собрать в единый реестр

Такси хотят избавить от нелегалов и водителей с поддельными правами: для этого предлагается создать единый реестр автомобилей и цифровые профили шоферов для всех стран Евразийского союза — России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, рассказали «Известиям» в Общественном институте развития такси МЕФТ. Идея поддержана на уровне Делового совета ЕАЭС и в ноябре будет представлена руководству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Сейчас проверить подлинность водительских прав граждан СНГ почти невозможно, причем в Москве около 60% таксистов — иностранцы, отмечают эксперты.

Права, недорого

На территории Евразийского экономического союза предлагается запустить пилотный проект по созданию единой базы автомобилей такси и цифровых профилей водителей, рассказал «Известиям» руководитель центра компетенций Общественного института развития такси МЕФТ Станислав Швагерус.

Такое предложение будет обсуждаться 27 сентября на форуме «Евразийская неделя» в Бишкеке. Его конечная цель — повысить безопасность перевозок, в том числе избавиться от нелегалов и шофёров с поддельными правами.

— В Москве многие водители такси –– приезжие из сопредельных государств. Извозом могут заниматься граждане с правами, выданными в Казахстане, Киргизии, Белоруссии, но единой базы таких документов нет, — рассказал Станислав Швагерус.

Он пояснил, что в РФ к коммерческим перевозкам не допущены водители с правами иностранных государств, за исключением тех, где русский язык признан вторым государственным. Белоруссия, Казахстан и Киргизия соответствуют этому требованию, Армения — нет.

такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом в российской столице, по его словам, развит бизнес по торговле поддельными правами , подлинность которых по факту не могут проверить ни агрегаторы, ни таксопарки. Липовые водительские удостоверения любой из стран СНГ, фактически не отличающиеся от настоящих, стоят около 20 тыс. рублей, утверждает он.

Унифицированный для всех стран ЕАЭС цифровой профиль водителя легкового такси позволит избавиться от непрофессионалов за рулем, считает эксперт. При этом вводить выдачу лицензий каждому шоферу нет смысла — бумажные разрешения станут подделывать, а внести изменения в государственную базу данных будет почти невозможно, отметил он.

Идею унификации требований к реестру машин такси и профилям водителей для всех стран Евразийского союза поддержал Деловой совет ЕАЭС.

— Это необходимо для того, чтобы во всех странах Евразийского союза был создан единый стандарт на оказание услуги по перевозке легковым такси. Если в каждой стране будут свои правила, то гарантировать качество и безопасность невозможно, — пояснил «Известиям» ответственный секретарь Делового совета Станислав Наумов.

По его словам, по итогам дискуссии 27 сентября будут сформулированы рекомендации, которые в ноябре представят руководству ЕЭК.

Избежать монополии

Кто будет заниматься разработкой цифрового профиля водителя, пока не ясно. Создание единой базы автомобилей уже обсуждалось с бизнесом, отметил Станислав Швагерус.

— Такая идея обсуждалась, — подтвердил «Известиям» директор департамента взаимодействия с участниками систем «Электронный паспорт» «Ростеха» Борис Ионов.

По его словам, единый реестр такси можно создать на базе системы электронных ПТС. Он напомнил, что с 1 ноября в России прекратят выдавать бумажные паспорта транспортных средств, заменив их электронными.

доки Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

— Профиль автомобиля такси позволит всем заинтересованным участникам процесса (собственникам ТС, МВД, контролирующим органам, федеральным и местным властям) видеть данные по каждому автомобилю. Мы готовы стать площадкой для решения этой задачи, — отметил он.

Станислав Наумов считает, что проект должен реализовываться совместно с компаниями из других стран ЕАЭС.

Процесс создания цифрового профиля водителя такси, по словам Станислава Швагеруса, более сложный с технической точки зрения, чем реестр машин . К 2023 году в России планируется создать цифровой профиль гражданина на базе портала госуслуг, этот опыт может пригодиться при разработке аналогичного для таксистов, полагает он.

Уязвимые профили

Отрасль таксомоторных перевозок в России бурно развивается, особенно после прихода на рынок онлайн-платформ. По данным Discovery Research, объем рынка агрегаторов такси в денежном выражении в прошлом году вырос к 2017-му вдвое — до 290,5 млрд рублей. В Общественном институте развития такси оценивают соотношение легальных такси к нелегалам на российских дорогах примерно один к двум.

Стремительное развитие цифровых сервисов приводит к тому, что у агрегаторов нет возможности наладить оперативный контроль за водителями, с казала «Известиям» член Общественной палаты Елена Сутормина.

–– В Москве 62% таксистов –– приезжие из стран ближнего зарубежья. Они покупают права, но ПДД не знают, поэтому контроль просто необходим, –– уверена она.

Как писали «Известия», ранее крупнейшие онлайн-сервисы по заказу такси –– «Яндекс.Такси», «Везёт», «Максим» и «Ситимобил» –– просили создать в России механизм проверки водителей по государственным базам данных.

такси Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Крупнейшие агрегаторы такси поддерживают создание единого цифрового профиля для водителей на федеральном и международном уровне. Директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин считает, что в рамках ЕАЭС нужно «наладить механизм оперативной верификации информации о водителях».

В сервисе «Максим» подчеркнули, что к перевозкам должны допускаться водители, а не автомобили, поскольку «на 95% услуга оказывается фактически самозанятыми гражданами».

Директор Gett в России Максим Жаворонков заявил, что создание реестров авто и водителей облегчит взаимодействие между агрегаторами и госорганами. А пресс-секретарь «Везет» Зоя Австрийская отметила, что такой инструмент будет способствовать повышению прозрачности и качества обслуживания, безопасности на дорогах. Она подчеркнула, что сейчас национальные водительские удостоверения работающих в России иностранцев, действительно, сложно проверить. В «Яндекс.Такси» отметили, что создание реестра автомобилей такси имеет смысл только на национальном уровне. Для проверки нужна база данных, которая даст возможность в онлайн-режиме контролировать, имеет ли водитель право управлять автомобилем, сказали в компании.

Единый реестр водителей такси может привести к появлению в публичном поле недостоверных сведений, возразил председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин. Главный вопрос в том, кто будет вносить информацию в профиль шофера, подчеркнул он.

–– Важно не допустить ситуации, чтобы любое юрлицо могло фактически внести водителя в своеобразный черный список по надуманным или несущественным причинам — например, «нагрубил начальству», –– пояснил он.

Такая негативная отметка, по его мнению, может оставить водителя без работы, «сделать изгоем», тогда как механизм обжалования –– непонятен.