СМИ сообщило о послании Путина к НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе направил руководству нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Об этом рассказал «Коммерсанту» прибывший на сессию Генассамблеи ООН дипломат из страны — члена НАТО.

Адресаты Путина

По словам осведомленного источника, схожие письма получили все страны, входящие в Североатлантический альянс. Кроме того, послание получил, в частности, Китай.

«Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем», — говорится в письме.

Российский лидер призвал поддержать усилия России в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывания ДРСМД наземного базирования.

Возможная реакция НАТО

Всерьез инициатива российского лидера не рассматривается. В НАТО уверены, что Российская Федерация уже развернула такие типы ракет на своей территории, отметил источник издания.

Однако как следует из послания Путина Москва готова доказать свою правоту при помощи верификационных мер.

Последствия выхода США из ДРСМД

22 августа по инициативе Российской Федерации прошло заседание в Совете Безопасности ООН из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день Вашингтон испытал крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенную Договором о РСМД, который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Сам договор прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.