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«Точки роста» открылись в 28 школах Орловской области

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Фото: образование42.рф
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В Орловской области в 28 школах создали Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Торжественные церемонии открытия состоялись во вторник, 24 сентября.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в рамках открытия были организованы экскурсии по центрам, открытые уроки, мастер-классы, концерты и интерактивные встречи. Работа «Точек роста» направлена на формирование современных компетенций и навыков у школьников, пишет InfoOrel.ru.

«Точки роста» открылись в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Ранее сообщалось, что в России подготовили список предметов, которые помогут школьникам развивать «компетенции будущего».

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