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В школе Тамбова детям не докладывали еды

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В образовательных учреждениях Тамбова провели проверку соблюдения законодательства по организации питания. Это было сделано по заданию региональной прокуратуры.

Выяснилось, что в одной из школ Тамбовского района нарушались санитарные правила и нормы. Так, не работали электрополотенца, установленные около умывальников при обеденном зале. В цехе по обработке овощей были посторонние вещи. Документов не было на сами овощи, используемые в готовке. Таким образом, их безопасность и качество не были подтверждены.

Кроме того, фактический объем гарнира на порцию составлял 100–110 г вместо нормы в 180 г. В журнале бракеража готовой продукции и в журнале бракеража пищевых продуктов не было соответствующих записей, рассказала ИА «Онлайн Тамбов.ру» помощник прокурора Тамбовского района Анна Круцких. В адрес директора школы внесено представление. Также возбуждено административное дело.

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