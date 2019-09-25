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Промывку систем отопления завершают в Астрахани

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В Астрахани завершается подготовка систем к отопительному сезону. В Кировском районе города системы промыты в 745 многоквартирных домах. В Советском районе из 640 зданий опрессовано 430.

В Ленинском районе к зиме подготовили 90 многоквартирных домов, в Трусовском опрессовано 370 зданий из 500. На складах городского предприятия «Зеленый город» заготовили более 100 т песко-соляной смеси, пишет «Астрахань-24».

Ранее сообщалось, что в Астрахани появится центр реабилитации онкобольных. Его создадут на базе бывшего профилактория Астраханской судоверфи им. С.М. Кирова.

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