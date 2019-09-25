В России могут отменить комиссию за снятие денег в терминале чужого банка

Госдума изучает законопроект, в котором предлагается отменить комиссию за снятие денег через терминал другого банка, а также за перевод средств из одной кредитной организации в другую. Сейчас банки забирают себе 1–1,5% за подобные операции. Кроме того, планируется отменить плату за снятие денег сверх установленного лимита. По мнению авторов инициативы, финансовые организации сейчас и так получают сверхприбыли, а в первую очередь нужно подумать об интересах людей.