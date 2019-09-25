Совфед переизбрал Лебедева председателем ВС РФ

Совет Федерации в среду, 25 сентября, переизбрал Вячеслава Лебедева на пост председателя Верховного суда России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что кандидатуру Лебедева выдвинул президент РФ, альтернативных кандидатур предложено не было.

Вячеслав Лебедев является председателем Верховного суда России с 12 декабря 1993 года. В этом году ему исполнилось 76 лет.

Ранее 25 сентября Совет Федерации также переизбрал Валентину Матвиенко на пост председателя верхней палаты. Альтернативных кандидатур предложено не было, кандидатуру Матвиенко выдвинули все вице-спикеры и председатели комитетов палаты.

Согласно регламенту Совфеда, председатель верхней палаты должен быть переизбран в случае проведения выборов губернатора в его регионе. Так, Матвиенко пришлось вновь пройти через процедуру делегирования в Совет Федерации в связи с тем, что Александр Беглов был избран губернатором Санкт-Петербурга после выборов, состоявшихся в единый день голосования 8 сентября.