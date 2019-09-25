В Екатеринбурге оштрафовали театр за неготовность к войне

Знаменитый на Урале «Коляда-театр» оштрафовали на 50 тыс. рублей. Учреждение культуры оказалось не готово к ядерной бомбардировке. По закону у театра должны быть запасы тушенки и противогазы на случай войны. Оштрафовать театр успели как раз до смены формы собственности. Подробности в сюжете «Известий».