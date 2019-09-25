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Названо число привлеченных к ответственности судей за последние годы

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Фото: ТАСС/Машков Юрий
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В России более 1,6 тыс. судей за последние пять лет были привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

«34% из них получили замечания, 54% вынесено предупреждения. Прекращены полномочия 125 судей, что составляет 12%», — пояснил Лебедев во время выступления в Совете Федерации, где рассматривается вопрос о его переназначении.

Он добавил, что при низком качестве работы судью могут понизить в квалификационном классе, а судей, допускающих волокиту, привлекают к дисциплинарной ответственности или вовсе освобождают от должности.

13 августа в Генпрокуратуре заявили об остановке роста коррупции в России. Ранее, в середине июня, сообщалось, что Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, купленное на незадекларированные доходы, но также и средства со счетов, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

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