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Жителю Брянской области оторвало ногу снарядом времен войны

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В Брянской области жителю города Сельцо оторвало ногу боеприпасом времен Великой Отечественной войны. Ему удалось сохранить жизнь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, 66-летний мужчина купил у незнакомца восемь снарядов времен войны, чтобы сдать их в металлолом. Распиливая один из боеприпасов, он вызвал детонацию взрывчатого вещества и лишился конечности.

Ранее полиция задержала жителя Севского района, который продавал выкопанные в лесу снаряды времен войны. У него изъяли четыре мины и 320 патронов. По факту случившегося проводится проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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