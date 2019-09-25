Жителю Брянской области оторвало ногу снарядом времен войны

В Брянской области жителю города Сельцо оторвало ногу боеприпасом времен Великой Отечественной войны. Ему удалось сохранить жизнь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, 66-летний мужчина купил у незнакомца восемь снарядов времен войны, чтобы сдать их в металлолом. Распиливая один из боеприпасов, он вызвал детонацию взрывчатого вещества и лишился конечности.

Ранее полиция задержала жителя Севского района, который продавал выкопанные в лесу снаряды времен войны. У него изъяли четыре мины и 320 патронов. По факту случившегося проводится проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.