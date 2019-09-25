Карантин по бешенству ввели в селе под Липецком

В селе Ленино Липецкой области начал действовать карантин по бешенству. Постановление об этом приняла региональная администрация. Срок ограничений — два месяца.

Как уточняет GOROD48, больное животное обнаружили на территории частного дома на улице Ленина. Зона угрозы распространения заболевания охватывает все село.

Местным жителям запрещается выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, вывозить их за пределы села и ввозить в село. Ситуацию контролирует областное управление ветеринарии.

Агентство напоминает, что за первые пять месяцев 2019 года в Липецкой области лабораторно подтверждено 10 случаев заболевания бешенством. Год назад ветеринарная служба за аналогичный срок выявила 136 больных бешенством животных.